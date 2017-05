Tunisie: Hydrocarbures - L'Ugtt met fin aux spéculations

Du coup, les revenus substantiels que l'Etat tirait des hydrocarbures sont devenus la cible principale des mouvements de protestation des jeunes en quête d'emploi.

Un chômage dû au marasme économique

Puis, les emplois ne venant pas, du fait du marasme économique et de la réticence des investisseurs, les frondes régionales se sont mises à revendiquer leur «légitime dû spolié par l'Etat national».

Et l'on se mit même à évoquer une «mauvaise gestion» de ces ressources, puis le «détournement» d'importantes quantités de pétrole, et enfin la dissimulation des «immenses richesses en hydrocarbures» que recèlerait le sous-sol du sud du pays.

Une baisse continuelle depuis la révolution

Il s'avère cependant, selon les chiffres produits par l'Ugtt, que le total des revenus du secteur des hydrocarbures (pétrole, gaz et gaz liquéfié) a été de 2.424 millions de dinars en 2016 et avait été de 3.349 millions de dinars en 2015. Sachant, selon la même source syndicale, que l'année 2012, bien que venant après la révolution, aurait enregistré 6.698 millions de dinars de recettes.

Le séminaire de l'Ugtt sur «Le rôle des syndicats dans le maintien des ressources naturelles et du secteur des hydrocarbures», qui a vu la participation de nombreux cadres du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, a incontestablement permis de rompre avec les mises en doute sur les chiffres officiels et de rétablir les termes du débat national sur la question.

Un bénéfice net désormais modique

Les recettes nettes au profit du Trésor public provenant des hydrocarbures sont calculées sur la base des revenus provenant de la cession du pétrole et du gaz, en en extrayant les coûts des charges.

La régression de nos hydrocarbures et des recettes provenant de leur exploitation est due à divers types de facteurs :

- La baisse du prix de vente du pétrole (de 110 dollars en 2012 à 52 dollars en 2015, puis à 44 dollars en 2016).

- La baisse de la production pétrolière (de 66.800 barils en 2012 à 49.000 en 2015, puis à 45.800 barils par jour en 2016).

- La baisse de la production (-30%) et du prix (-70%) du gaz entre 2012 et 2016.

La Tunisie bien rémunérée

Quant aux impôts, ils rapportent entre 50% et 75% sur les bénéfices pour le pétrole et entre 50% et 65% pour le gaz. Ils ont rapporté aux caisses de l'Etat 1.560 millions de dinars en 2012, 580 millions de dinars en 2015 et 455 millions de dinars en 2016.

S'ajoute au profit des caisses de l'Etat une redevance en nature pour le pétrole et en estimation de l'équivalent de la part en nature pour le gaz. Elle a été de 617 millions de dinars en 2012, de 281 MD en 2015 et de 287 MD en 2016.

S'agissant de l'accusation de «bradage» de notre pétrole véhiculée par les frondeurs à des zones pétrolières, les experts de l'Ugtt sont catégoriques : la Tunisie est dans la moyenne supérieure par rapport à ses voisins sud-méditerranéens allant de l'Algérie à l'Egypte.

Ce qui est rassurant mais invite à une attitude positive de préservation des ressources et de retour au calme, afin de relancer le secteur et d'encourager les investisseurs, désormais confiants.