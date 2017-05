Tunisie: Lotfi Rhim - «Retenir la leçon»

L'avènement de A. El Belli à la tête de la direction de l'USM m'a beaucoup encouragé pour signer un contrat à long terme de trois ans afin de bâtir une équipe solide. On a revu l'effectif déjà disponible qui a été renforcé par des joueurs expérimentés qui connaissent bien les rouages de la Ligue 2...

Au fur et à mesure de la préparation d'avant-saison, le groupe a pris forme et les matchs amicaux disputés ont confirmé la nette progression des joueurs aussi bien physique que technique pour être fin prêts avant les trois coups de la Ligue 2.

Le démarrage a été réussi, permettant à l'équipe de prendre son envol dès les premières journées de la première phase pour briguer une place au play-off. Très soudée et dotée d'une assise tactique très solide, l'équipe, grâce à l'amalgame des anciens et des jeunes, a survolé les barrages pour assurer, à une journée de la fin, son retour parmi l'élite.

Un retour, il faut l'avouer, qui a été très difficile vu l'opposition des concurrents qui se valent et qui ont joué leur va-tout pour l'accession. Le premier objectif de la stratégie adoptée étant réalisé avec beaucoup de réussite et de savoir-faire, place maintenant au deuxième objectif qui consiste à bâtir une équipe très compétitive capable par sa solidarité et son application de se frayer un chemin parmi les grands.

Comment évaluez-vous votre parcours en Ligue 2 ?

Excellent, dans la mesure où on a terminé la phase des poules à la première place, devançant le dauphin, le SAMB, de huit points avec seulement deux défaites face au SCBA et au SAMB, deux équipes de bon niveau.

Au play-off, les choses sont devenues plus sérieuses car la lutte a été très rude et acharnée. Toutefois, après une entrée en matière difficile avec au passage un nul devant l'ASD, une victoire devant le SCBA et une défaite face au ST, l'équipe a repris du poil de la bête pour enregistrer juste après un parcours sans faute, alignant au passage six victoires d'affilée, synonyme d'une accession fort méritée qui a remis les «Bleus» sur orbite.

L'union sacrée du comité du staff technique et des joueurs, très appliqués et solidaires, sans oublier le soutien inconditionnel des supporters, ont été déterminants dans ce succès tant attendu par toute une ville avide de triomphe.

Comment jugez-vous le niveau technique de la Ligue 2 ?

Moyen dans l'ensemble, mais parfois bon, notamment dans la phase cruciale où les six équipes qualifiées se valent et prétendent toutes à l'accession. Mais au fur et à mesure que la compétition avance, l'expérience et la richesse de l'effectif de certaines équipes, à l'instar de l'USM, du ST et du COM,

ont prévalu pour finir par s'imposer dans un mini-championnat très disputé et plein de suspense.

Néanmoins, la logique a été respectée et, à une journée de la fin, l'USM et le ST ont définitivement assuré leur come-back en Ligue 1 comme prévu car leur rendement a été plus régulier durant toute la saison, alors que le COM, qui n'a pas du tout démérité, jouera le barrage.

Le reste du peloton, qui a eu le mérite d'animer la compétition, devra travailler davantage la saison prochaine pour aspirer à une consécration. Bref, c'est une question de moyens et de savoir gérer un tournoi à la fois serré et à gros enjeux... Et les équipes qui ont mis le paquet à la veille de la saison ont fini par s'imposer.

Qu'est-ce qui manque à l'USM version Rhim pour s'imposer en Ligue 1 ?

Pas grand-chose, trois ou quatre recrutements bien ciblés dans des postes clefs pour donner plus de tonus et de percussion au groupe qui existe.

D'ailleurs, tous les joueurs qui ont réalisé l'accession seront avec nous la saison prochaine car ils ont signé pour deux ou trois ans.

L'ossature existe grâce à la richesse de l'effectif formé de doublures, mais quand même, il nous faut pour donner une assise plus solide au groupe deux joueurs étrangers de bon niveau capables par leur bagage physique et technique d'apporter un plus au groupe rajeuni, capable à mon avis par plus de travail, d'application et de sérieux de devenir plus perfectible.

En un mot, vous allez voir la saison prochaine une USM qui me rappelle celle de l'exercice 2007/2008 et qui a surpris tout le monde par son jeu simple, limpide et efficace et ses résultats probants qui ont failli bouleverser la hiérarchie du football tunisien.