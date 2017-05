Tunisie: Aounally, le sauveur

Avertissement : Mikaïlo : 64'. But de Aounally ( 55').

ESZ : Amor Ben Dhaou, Rami Bouchniba, Othmen, Chebli, Touati, Fall (Daoudi 74'), Oueriemmi, Maâmmar (José 77'), Chelbi, Tritar. Aounally.

SG : Naouara, Mahmoud, H. Abbès ( Bourogaâ 68'), Ben Sassi, Cissé, H. Hadda, Msakni, Mikaïlo ( A. Mohamed 82'), Traouré, Dalhoumi, A. Gmach (Ben Amor 62').

L'ESZ devait gagner les trois points de la victoire si elle voulait survivre... et encore. L'enjeu de la rencontre était ainsi décisif. Son vis-à-vis, le SG, était classé premier durant cette phase. Il ne badine pas avec l'éthique sportive. Il a vaincu le CSHLif, la dernière fois, menacé lui aussi. La partie s'annonçait très serrée.

La partie a démarré avec un excès de prudence, de part et d'autre. Le SG jouait à l'aise et faisait circuler la balle sans difficulté. Au fil des minutes, l'ESZ, avec une formation chambardée, s'est ruée vers l'attaque, surtout sur la partie droite. Les consignes étaient claires. Les Espérantistes cherchaient à se mettre à l'aise dès les premières minutes.

Mais ni Bouchniba ( 8'), ni Aounally ( 12') ni Tritar ( 18') n'ont pu cadrer leurs tirs près de la cage. Le SG a riposté vite mais Dalhoumi a trébuché et perdu le contrôle de la balle à quelques mètres du gardien zarzissien (20').

La domination des locaux s'est poursuivie, notamment dans la zone médiane , mais à l'approche des buts , la touche finale faisait défaut. Dalhoumi et Mikaïlo, en face, ont bien bougé à la pointe de l'attaque gabésienne, sans parvenir à faire du mal à Ben Dhaou .

Après la pause, l'ESZ a regagné le tartan avec force et les actions offensives se sont succédé. Traouré a failli surprendre tout le monde, mais son tir a frôlé le montant gauche du gardien espérantiste ( 48').

Les montées de l'équipe locale ont repris de nouveau et le but commençait à chauffer. En effet, à la 55' Aounally dépassa dans sa course les défenseurs gabésiens et trompa Naouara. Le rythme du jeu baissa d'un cran. Le SG a essayé d'égaliser et de revenir dans la partie. Cependant, l'ESZ a bien résisté derrière.

L'ESZ a connu des hauts et des bas en cette fin de saison. Mais avec l'arrivée de l'entraîneur Lassaâd Maâmmar et du préparateur physique Aymen Boudabous, elle a réalisé un bond qualitatif, aux yeux des observateurs. Grâce au travail et à la persévérance, l'ESZ a fait l'essentiel au cours de ce match, et assure le maintien in extremis. Ouf de soulagement !