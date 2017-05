Tunisie: Comment relever le défi de la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique ?

Le secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, Khalil Laâmiri, a indiqué que les pays arabes font face aujourd'hui à plusieurs défis majeurs dont la réalisation de la sécurité alimentaire, énergétique et hydraulique qui ne peuvent être relevés que par l'appui de la coopération arabe, le développement des utilisations pacifiques de l'énergie atomique surtout dans les domaines du dessalement des eaux (eau potable ou eau d'irrigation) et dans le domaine de la santé.

Il a fait remarquer que le développement des sociétés arabes augmentera les demandes sur l'énergie, au cours des prochaines années, ce qui impose la recherche de solutions objectives et techniques prenant en considération les limites de l'énergie fossile aux niveaux quantité et durabilité.

Il s'agit, en outre, de la gestion des ressources hydrauliques en plus des utilisations dans les domaines de la médecine nucléaire, de la radiothérapie, la fertilité du sol, l'amélioration de la production végétale et animale et la lutte contre les pathologies végétales et animales.

Il a appelé, dans ce sens, à accorder à cette institution plus de souplesse pour la mise en œuvre de ses programmes. Le responsable a insisté sur l'importance du rôle de l'agence dans la résolution de plusieurs problèmes auxquels font face les pays arabes, dont en particulier le stress hydrique et la demande croissante de l'utilisation de l'énergie atomique dans le dessalement de l'eau de mer.

