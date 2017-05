Tunisie: Les sit-inneurs ferment la station de pompage du pétrole

Des représentants de la «majorité des protestataires à Douz, Faouar et Kalâa (gouvernorat de Kébili) et des militants associatifs se sont réunis, hier, pour unifier leurs positions et créer une coordination régionale chargée de défendre leurs revendications en faveur du développement, indique la même source soulignant le refus des jeunes de Douz l'exclusion d'une quelconque partie de la réunion ministérielle devant se tenir, prochainement, dans la région.

Il a ajouté au correspondant de TAP dans la région que la fermeture a eu lieu après allers et retours à la charge entre l'armée et les sit-inneurs qui sont revenus par la suite à leurs campements à l'entrée du Sahara pour poursuivre le sit-in, en attendant la réaction des membres du gouvernement à ce mouvement, selon ses dires.

Le porte-parole de la coordination du sit-in, d'El Kamour, Tarek Haddad, a souligné que les jeunes en sit-in près de la station de pompage de pétrole au Sahara de Tataouine ont fermé, hier, la station et levé le drapeau national sur son toit, en présence d'éléments de l'armée nationale et du cadre technique travaillant dans cette unité, a-t-il dit.

