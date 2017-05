Tunisie: Hédi Mokrani (entraîneur) - «Une formule dénuée de toute logique»

La formule actuelle est très compliquée. De plus, les clubs de Ligue 2 se trouvent dans une situation financière plus critique que celle que vivent les clubs de la Ligue 1. Quel président de club, dit professionnel, serait en mesure de payer des joueurs en chômage pendant quatre mois. Il n'y a même pas de phase de play-out !

Sur le plan sportif, il est insensé que la compétition soit à l'arrêt durant plus de quatre mois pour un footballeur professionnel.

A mon avis, il serait plus simple et plus judicieux que la formule du championnat en Ligue 2 soit identique à celle appliquée en Ligue 1. Certes, cette saison, nous avons appliqué exceptionnellement la formule du play-off et du play-out en première division, mais c'est dans le but de réduire de 16 à 14 les clubs qui disputent la Ligue 1.

Il faut revenir aux fondamentaux avec un système de championnat classique à une seule poule où toutes les équipes s'affrontent en matches aller et retour. C'est aussi simple que cela. Le football professionnel, notamment en Ligue 2, ne supporte pas tant de compliquation.

A se demander où ils sont allés chercher la formule actuelle ? Pourvu qu'on pense à une révision du système de championnat en Ligue 2 et qu'on accorde davantage d'intérêt à cette deuxième division qui, il faut bien le rappeler, est un championnat professionnel et non pas amateur, mais qui semble tellement marginalisé ».