Congo-Kinshasa: Implication présumée de Clément Kanku dans l'affaire Kamuina Nsapu - La LUCHA demande une enquête

Clément Kanku, alors ministre de la Coopération et du développement, avait apelé au mois d'avril les habitants du Kasaï et du Kasaï-Central à œuvrer pour la paix enfin de permettre à la commission électorale de lancer l'enrôlement des électeurs dans les deux provinces.

« Nous demandons que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier et ouvre l'enquête pour que la vérité soit établie. Cela doit se faire avec l'accompagnent du Conseil de sécurité des Nations unies. Parce que les actes posés par cette milice, au regard du droit international, ne peuvent pas rester impunis et sont horribles. Leurs auteurs, commanditaires et complices doivent aussi être punis », recommande Norbert Dibelay de la LUCHA/Kananga.

Le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), section de Kananga (Kasaï Central), demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête suite aux révélations faites par le journal New York Times. Dans sa livraison du dimanche 21 mai, New York Times qui s'appuie sur un enregistrement trouvé dans l'ordinateur de la Suédoise Zaina Catalan, l'un des experts de l'ONU assassiné dans le Kasaï, affirme que Clément Kanku serait impliqué dans les violences liées à la milice Kamuina Nsapu aux Kasaï.

