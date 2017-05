Cameroun: Des scientifiques en Guest Stars

Des sommités scientifiques de l'hôpital américain de Paris ont pris part au défilé aux côtés du couple présidentiel.

«Magnifique ! Magnifique ! » Le Dr Frédéric Chiche de l'hôpital américain de Paris n'a pas caché son émerveillement, quelques minutes après la fin du défilé civil et militaire au Boulevard du 20 mai. Le vice-président du conseil médical de cet établissement hospitalier de renom faisait partie des personnalités invitées par le couple présidentiel, pour prendre part aux festivités de la 45e édition de la fête nationale.

Ce, en marge d'une visite de travail au Centre hospitalier de recherche appliquée en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya (CHRACERH). L'équipe était conduite par le Pr. Jean-Marie Kasia, administrateur directeur général du CHRACERH. Au regard de la forte mobilisation des défilants (élèves, étudiants et militants), il salue « la solennité et l'impressionnant engagement de tout le peuple camerounais derrière le chef de l'Etat Paul Biya et son épouse ». Plus important, « l'unité du pays qui se dégage de ce déploiement ». Et ces enfants qui ont porté des messages de solidarité, d'appel à l'unité et de paix, « c'est extraordinaire de voir que les enfants ont des valeurs.

L'importance du pays pour ceux-ci, c'est formidable. Il n'y a pas ça en France », commente Fréderic Chiche. Le Dr Eric Sebban, chef service de chirurgie gynécologique de l'hôpital américain de Paris, Pr Justin Mboloko Esimo, Pr Pither Antchoue, Pr Joséphine Kassi Ahoube, autres scientifiques invités, peu avant leur départ du Cameroun, ont également exprimé leurs impressions, au regard de l'intensité de la célébration de l'unité nationale. Tous ont salué la ferveur et le patriotisme qui animent les Camerounais. De plus, ils ont été marqués par le lien fort qui existe entre le président de la République et l'ensemble de la nation.