Cameroun: Carrousel - exaltation du vivre-ensemble

L'ouverture de la parade militaire samedi au Boulevard du 20 mai a été précédée par l'exécution d'une chorégraphie par la section musique de la Sûreté nationale.

Ce sont dix chorégraphes, vêtues de chasubles aux couleurs chatoyantes, représentant les dix régions du Cameroun, qui entrent en scène. Le chef de l'État, chef des armées, vient juste de s'installer à la tribune présidentielle. Sous l'accompagnement des clairons, des flûtes, au rythme des tambours, ils présentent des emblèmes culturels et économiques de chacune des dix régions. Un triangle national est harmonieusement formé, symbole de l'attachement à une seule et même nation.

C'est le premier des quatre tableaux du carrousel exécuté samedi par la section musique de la Sûreté nationale. Il est intitulé « Ensemble œuvrons pour l'unité nationale». À l'unisson, le chef de l'État et l'ensemble des invités applaudissent. Dans une transition harmonisée, les chorégraphes de la police déroulent le deuxième tableau. C'est un hymne à la «synergie, armée et nation dans le concept de défense populaire». Un rappel est brandi sur une pancarte : «Unis, nous vaincrons Boko Haram».

À travers chants et rythme, la police rend hommage aux comités de vigilance et invite les populations à plus d'adhésion dans la lutte contre le terrorisme. Une fois de plus, le public répond. Des acclamations à n'en plus finir. On accueille alors le troisième temps fort de cette prestation bilingue (en français et anglais) à savoir, «une police citoyenne», au service de tous et de chacun. Les éléments de la Sûreté nationale rappellent alors leur engagement à sécuriser les personnes et leurs biens, sur toute l'étendue du territoire. « La police camerounaise en tout temps et en tout lieu ne faillira jamais, jamais devant leshors-la-loi», chantent-ils.

Ceci, enchaînant avec le quatrième tableau, qui est un ressort pour une «émergence en marche». En plusieurs notes, la police a donc déclamé la détermination du Cameroun à vaincre le terrorisme, à travers la collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et la nation. Elle a rappelé le devoir de tout compatriote à contribuer à bâtir «un Cameroun fort et prospère dans la paix et la stabilité», mais aussi dans sa diversité. Ce Cameroun modèle, que la police appelle les Camerounais à chanter tous en chœur, dans l'unité, la stabilité et la concorde.