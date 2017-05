Togo: La fiscalité est au cœur de la dynamique des Nations

L'étude sur l'itinérance dans la zone Cédéao ainsi que celle des liaisons manquantes et du… Plus »

Il a dressé un constat qui met en évidence certaines incohérences : 'Les recettes fiscales ont été reconnues comme la première source de financement public du développement. Pourtant, et c'est un paradoxe, l'aide publique consacrée à l'appui aux administrations fiscales demeure très faible, trop faible. Ce constat a conduit la France et ses partenaires à prendre l'engagement collectif de doubler leur assistance technique au profit des administrations d'ici 2020 en signant l'initiative fiscale d'Addis-Abeba'.

Les participants vont évoquer un renforcement de la coopération des administrations fiscales dans des domaines comme le contrôle fiscal, le renforcement des procédures d'enquêtes et de recoupements, l'échange d'informations, l'identification du contribuable, le commerce électronique et le foncier, niche fiscale non négligeable.

