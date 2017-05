Afrique de l'Ouest: Intégration technologique

D'ici quelques années, ce sont les 15 pays de l'Espace qui devraient être au même niveau technique pour la téléphonie fixe et mobile et l'internet haut débit.

La Togo est prenante à toutes ces initiatives et développe parallèlement ses propres infrastructures avec l'arrivée de câbles sous-marins et la construction d'un point d'atterrissement assurant l'accès à l'internet très haut débit et la mise en place d'un opérateur d'infrastructures à large bande.

L'étude sur l'itinérance dans la zone Cédéao ainsi que celle des liaisons manquantes et du partage d'infrastructures sont examinées ce lundi à Lomé. Cette réunion organisée à l'initiative de Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique, rassemble Isaias Barreto da Rosa, le Commissaire de la Cédéao en charge des télécommunications, des représentants de la Banque mondiale, des ministères des pays membres et des experts.

