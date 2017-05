Cameroun: Bourde - Adèle au pays des merveilles

La sortie de la présentatrice vedette de la Crtv interroge sur le traitement de l'information sur la chaine publique nationale.

On sait Emmanuel Macron ouvert sur l'Europe et sur le monde. On sait que le nouveau président français a des attaches partout et même dans des coins insoupçonnés de la planète. Peut-on penser qu'il ait murmuré à l'oreille d'Adèle Mballa Atangana, la « pulpeuse » présentatrice du 20h30 sur la Crtv, pour lui communiquer en exclusivité les noms des nouveaux ministres de son gouvernement ?

Si tel est le cas on peut se dire qu'il s'est bien moqué d'elle car aucune information relative à ce gouvernement fantôme annoncé en grande pompe par notre consœur lundi dernier n'était finalement fondée. On se demande bien qu'elle mouche a pu piquer cette journaliste réputée pour qu'elle cède aussi lamentablement à la divulgation d'une fausse nouvelle qui aurait pu créer un incident diplomatique entre la France et le Cameroun.

Le 20h30 est censé être un espace sacré où les informations doivent être recoupées au moins à trois niveaux avant d'être servies au grand public. Plus encore une information aussi délicate que la nomination d'un nouveau gouvernement en France. Où était le Rédacteur en chef ? Le responsable de l'édition a-t-il seulement lu cette dépêche ?

Mais au final, c'est bien la responsabilité de la journaliste qui est en premier engagée. Comment a-t-elle pu donner une information aussi capitale sans la recouper ? Nous pourrions toujours esquisser des pistes de réponses à ces interrogations mais pourrions-nous vraiment décrypter le code de médiocrité en vigueur à la Crtv et même dans l'ensemble de l'univers médiatique camerounais ?

Comment se surprendre de pareille méprise quand un Dg à peine nommé ne pense qu'à encenser le président à qui il promet allégeance et dévouement pour lui avoir « sauvé la vie ».

Elle n'est pas la première

Mais enfin, faut-il s'étonner qu'une journaliste chevronnée se laisse aller à pareille énormité quand on scrute cet univers médiatique camerounais ou trônent gaillardement imposteurs et snipers. Où il suffit de se payer des trois pièces et de se maquiller comme Fantômas pour séduire son monde. Où il vaut mieux garnir sa garde-robe que d'enrichir sa mémoire... Où quelques intellectuels cathodiques ont pris les médias en otage et vous rappellent leurs titres et grades chaque fois qu'ils placent une phrase.

Au fond, faut-il encore s'émouvoir du fait qu'une journaliste qui a dirigé le Centre de Formation de la Crtv d'Ekounou et par conséquent formé des journalistes reporters d'images et qui est directrice de l'information télé en soit à buter ainsi sur un principe élémentaire du journalisme ?

Il y a quelques mois encore, un confrère avait dans un éditorial du journal l'Action annoncé et commenté la victoire d'Hilary Clinton aux élections présidentielles américaines. Pris en flagrant délit d'impatience, l'icône de la presse nationale qui dirige avec hardiesse les organes de presse du Rdpc n'avait même pas cru devoir s'excuser de cette contre-information ahurissante. Pourquoi donc condamner la belle Adèle ? Après tout, ne sommes-nous pas au pays des merveilles ?