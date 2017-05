Tunisie: Le chemin détourné du bien pour vaincre le mal

Second acte ; le Don, un amoureux des abeilles, en faisait élevage dans le village de Nawa. Il avait ainsi purement et simplement consacré sa vie à ses chers insectes et c'est la mort dans l'âme qu'il découvrit qu'une partie était atteinte d'un mal étrange.

Il expliqua aux villageois qui lui présentaient leurs condoléances : «Ce qui est arrivé n'est pas le fait d'un homme de ce village, ni d'une bête des environs». Ce sera son seul commentaire sur la fin tragique de trente mille abeilles ouvrières, une colonie entière anéantie.

Pourtant, ce n'est pas la seule bizarrerie que connaît Nawa. Des caravanes électorales étaient passées par là, devant ces villageois stupéfaits, pratiquement coupés de tout. Bien sûr, ils savaient que le Beau (Ben Ali) était parti comme le Vieux (Bourguiba) avant lui, mais les affaires de l'Etat ne les avaient jamais intéressés plus que cela.

Mais c'est différent maintenant, eux auxquels personne n'a jamais demandé leur avis sont maintenant témoins du discours de barbus souriants qui leur font des promesses de paradis éternel.

Entre-temps, le Don enquête. Il remarque les comportements erratiques de ses abeilles de ruche en plein soleil alors que les abeilles sauvages gardaient tout leur entrain. Il commence donc par remplacer les abeilles de la colonie perdue par des abeilles sauvages qui semblaient imperméables au mal inconnu.

En contrepartie d'un bulletin d'élection pré-rempli !

Tout à son enquête, il ne retourna au village que bien plus tard. Et c'est là qu'il se trouva face à une surprise de taille : les gens de Nawa lui semblaient ne plus être les mêmes alors que les femmes sont toutes devenues nippées de noir et que les hommes se sont laissés démesurément pousser la barbe.

Douja, l'épicière, lui relata la visite de barbus bienfaiteurs qui parlaient du Seigneur dans une langue châtiée tout en remplissant leurs cases de nourriture, de vêtements et de couvertures. Pour rien, lui demande-t-il ? Presque rien, répond Douja, seulement en contrepartie d'un bulletin d'élection pré-rempli !

Scène trois ; le Don découvre accidentellement une katiba en train de se préparer à attaquer à l'arme automatique les gardes forestiers alors qu'il était totalement concentré sur la compréhension du phénomène qui mena ses abeilles à leur perte.

Il finit ainsi par découvrir la colonie de frelons géants que quelqu'un semble avoir amenés pour rompre l'équilibre et la scelle avec de l'argile. Scène quatre ; la katiba attaque les trois jeeps des gardes et le Don tombe nez à nez avec les terroristes. Il brise la ruche des frelons géants qui attaquent immédiatement les terroristes et déciment les porteurs de kalachnikovs devenus inutiles.