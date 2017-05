Ile Maurice: Vol chez Peace Angel - Sa peine d'emprisonnement suspendue

«Une deuxième chance ne vous sera pas donnée la prochaine fois.» Ce sont les mots du magistrat Vijay Appadoo, siégeant en cour intermédiaire, à Ashvin Moolah. Ce dernier a été reconnu coupable de Possession of articles obtained by means of a crime, en vertu du code pénal. Mais ce lundi 22 mai, sa peine d'emprisonnement d'un an a été suspendue en attendant le rapport du Probation Office qui décidera s'il est apte à effectuer des travaux communautaires.

