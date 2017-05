Angola: Benguela - Projet de réfection et d'élargissement du marché Chapanguele de Lobito

Paralysé depuis plus de 10 ans, le marché de Chapanguele, dont la capacité d'accueil est d'environ 20.000 commerçants, sera doté des étalages adéquats, des magasins, des chambres froides et d'un Retail Park (secteur de vente en détail), a affirmé le gouverneur.

Dans un entretien avec les habitants du quartier "27 de Março", dans la zone haute de Lobito, le gouverneur a précisé que le projet, qui vise à étendre à 20 hectares l'espace actuel et à améliorer les conditions générales du plus vieux marché informel de Lobito, exigeait d'abord la réalisation des études et des négociations avant sa mise en œuvre.

Benguela — Un projet de réfection et d'élargissement du marché informel "Chapanguele", dans la municipalité portuaire de Lobito, province de Benguela, est en étude dans le but d'ennoblir les commerçants de ce lieu public à ciel ouvert, a fait savoir samedi le gouverneur de cette région littorale-centre, Isaac dos Anjos.

