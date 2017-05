Togo: Superstitieux, deux joueurs n'entrent en jeu qu'à la 30è

La fin de la saison du championnat national de première division au Togo est très tendue. Si le champion est déjà connu avec l'AS Togo Port, c'est vers le bas du classement que la lutte est serrée à une journée de la fin. Ce dimanche, Kpalimé et le match Gomido - Agaza attiraient tous les regards.

La rencontre oppose le 12è au 10è mais les deux clubs ne sont séparés que de deux points. Une victoire de l'une enfonce l'autre. Et tous les moyens sont bons pour intimider l'adversaire. Sauf que dans cette partie, un fait va vite tourner au ridicule. La rencontre démarre à 10 contre 10 parce que Foley Assiongbon (Agaza) et Adjahli Moïse (Gomido) refusent de rentrer en jeu par superstition. Chacun voulant que l'autre pénètre sur la pelouse en premier. Les deux clubs avaient déjà été alerté pour l'usage de magie noire de part et d'autre.

Agaza finit finalement à 10 !

Au départ, les deux joueurs feignent d'être blessés mais la situation dure, dure et dure. Excédé, Winny Dogbatsè, le président du club de Gomido descend des tribunes et demande à son staff de faire rentrer le joueur. Le président est sifflé par son public et retourne sur ses talons. Ce n'est qu'à la troisième tentative qu'il est écouté.

On joutait à la 29è minute. Aussitôt Adjahli monte sur le terrain, Assiongbon fait de même. Ils sont rattrapés par la patrouille, l'arbitre leur infligeant chacun un carton jaune. Par la suite, le club d'Agaza va finir la rencontre à 10 à la suite de l'expulsion d'un de ses joueurs pour un second carton jaune.

Pour la petite histoire, Gomido a fini par l'emporter 2-0, enfonçant encore plus Agaza dans les profondeurs du classement. le week-end prochain sera décisif. le club de Kpalime reçoit Dyto et celui de Tokoin affrontera l'AS Togo Port, champion.