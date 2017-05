Inséparables depuis la fin de la manche aller, le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) et l'Athlétic club Léopards de Dolisie ont été départagés par l'Etoile du Congo.

Les Stelliens ont contraint les Aiglons à un nul d'un but partout le 21 mai au stade Alphonse-Massamba-Débat en clôture de la 19e journée de la compétition. Le coude à coude n'a duré que le temps de deux journées avant que le Cara ne passe la main à l'Athlétic club Léopards.

Le club de Dolisie, vainqueur du FC Nathalys à Pointe-Noire 2-1 grâce à Dago Tchibamba et Junior Koné, est devenu, leader de la Ligue 1 congolaise avec 43 points soit deux de plus que les Aiglons. Le tenant du titre a enfilé pour la première fois depuis le début de la saison, ce beau costume peut- être pour ne plus le rendre.

Relégué à la deuxième place, le Cara doit s'en prendre qu'à lui -même. Les Aiglons ont proposé peu d'arguments à l'Etoile du Congo pour pouvoir résister à la pression des Fauves du Niari. Le résultat est d'ailleurs trompeur.

Malméné pendant la première mi-temps par les Stelliens surmotivés, le Cara a réussi à ouvrir le score contre le cours du jeu.

Un débordement de Vieljeux Mboungou sur le côté gauche aidé par le manque de concentration des défenseurs de l'Etoile du Congo, lui permet de servir Wilfried Nkaya, (le même buteur de la phase aller) qui marque dans les buts vides à la 32e minute.

Deux minutes après, l'Etoile du Congo obtient la balle de l'égalisation. Dalvidi Ondzani est ceinturé dans la surface par Wilfried Nkaya. Rox Oyoh prend Chansel Massa à contre- pied mais son penalty échoue sur le poteau. Visiblement, l'Etoile du Congo ne sait pas encore débarrasser de cette malédiction. Depuis le début de la saison, elle n'arrive pas à les transformer en buts.

Et pourtant les Stelliens ne baissent pas les bras. Ils maintiennent le même rythme en seconde période. Il fallait un sauvetage in extremis d'un défenseur de Cara pour sauver sur la ligne une reprise de la tête qui prenait la direction des buts à la 55e minute.

Ce n'était qu'une partie remise puisqu'à la 61e minute Samy Mampebe avait bien lu le coup- franc de son coéquipier pour venir le couper au premier poteau (1-1). Le score est resté inchangé à cause des mauvais choix des attaquants des vert et or

En arrachant un point devant les Aiglons même ils pouvaient espérer mieux, les Stelliens gardent leur troisième place avec 37 points soit un de plus que l'AS Otoho qui a concédé sa première défaite de la saison dans sa base à Owando.

L'AS Otoho s'est inclinée 1-3 face à la Jeunesse sportive de Poto-Poto. La Mancha a pris les trois points devant l'AS Kimbonguela (ASK) en lui infligeant une défaite d'un but à zéro à Brazzaville grâce à une réalisation de Michel Baguadila à la 33e minute.

Elle conserve ainsi sa cinquième place devant la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) a fait jeu égal 0-0 face à l'Interclub. Patronage Sainte-Anne s'est imposé à Pointe-Noire 2-0 face à Nico-Nicoyé.

Cette équipe partage le même nombre de points avec Saint- Michel de Ouenzé qui a eu raison des Diables noirs 2-1. L'AS Cheminots monte à la 11e place grâce à sa victoire 2-0 sur les Jeunes Fauves. Le FC Kondzo a quitté la 17e place pour la 12e grâce à sa victoire 3-2 sur Tongo football club.

Classement provisoire à l'issue de la 19e journée

1-AC Léopards de Dolisie (43 points+24) ; 2-Cara (41 points+28) ;3- Etoile du Congo (37 points+13) ; 4- AS Otoho (36 points+6) ;5- La Mancha 32 points+13) ; 6- JST (29 points+4), 7-Patronage Sainte-Anne (27 points+3) ; 8- Saint -Michel de Ouenzé (27 points-7) ; 9- Interclub (23 points-2) ; 10- JSP (22 points-1) ; 11- AS Cheminots (22 points-5), 12- FC Kondzo (20 points-6) ; 13-AS Kimbonguela (20 points-13), 14- Nico-Nicoyé (19 points-3) ; 15-Jeunes fauves (19 points -5) ; 16- Diables noirs (18 points-9) ; 17-Tongo FC (18 points-12) ; et 18- FC Nathaly's (10 points-26) .