Congo-Kinshasa: Assassinat des experts onusiens - Imminence des audiences publiques

La vérité pourrait éclater au grand jour avec les audiences publiques qui vont incessamment débuter à Kananga et à Mbuji-Mayi respectivement dans le dossier relatif au meurtre de deux experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais et dans celui des tueries de Mwanza Lomba où des éléments FARDC sont impliqués.

Le premier Avocat général, le colonel Odon Makutu, et l'Avocat général, le colonel Cyprien Muwau Sanzu, tous deux magistrats à l'Auditorat militaire général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), ont annoncé, au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 20 mai à Kinshasa, la fin des instructions dans les deux dossiers sur les tueries de deux experts onusiens et leurs accompagnateurs au Kasaï Central et sur les tueries de Mwanza Lomba dans le Kasaï Oriental.

« Dans les deux dossiers, l'instruction est terminée », a dit le colonel Odon Makutu, précisant que la signification des exploits et le dépôt des dossiers au Greffe du Tribunal militaire de la garnison de Kananga ont été faits le vendredi 19 mai. « Les audiences publiques vont bientôt se tenir », a encore dit le colonel Odon Makutu.

Dans le dossier de tueries des experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais, les magistrats de l'Auditorat général ont souligné que les suspects arrêtés font partie du mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu. Selon eux les éléments des Forces armées congolaises ne sont pas impliqués dans cette affaire.

« Deux insurgés sont en détention sur les 16 incriminés sous RMP0334/KWIS/17. Il sera procédé par défaut en ce qui concerne les accusés en fuite », note le communiqué de presse de l'Auditorat militaire.

Parmi les préventions retenues à charge des incriminés, il y a crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, organisation et commandement d'un mouvement insurrectionnel (chef Mulumba Muteba, Bulabula et Kabongo Gérard). Dans ce dossier, il y a aussi quelques éléments de la Police nationale congolaise qui répondront devant la barre pour l'évasion du suspect Tshebwe Bibomba Marcel dont ils avaient la garde. Un autre policier est poursuivi pour abandon de poste sous RMP 00333/KWIS/17.

Dans le dossier des tueries de Mwanza Lomba, dans le village Bena Tshikasu, dans la province du Kasaï Oriental, sept suspects sont en détention. C'est l'affaire Major Nyembo et consorts (RMP 370/MA/2017).

Plusieurs préventions ont été retenues contre ces éléments Fardc notamment crimes de guerre par meurtre ; crimes de guerre par mutilation ; crimes de guerre par traitements cruels, inhumains et dégradants ; refus de dénonciation d'une infraction commise par des justiciables de juridictions militaires.

Les audiences publiques vont avoir lieu à Kananga, en ce qui concerne les deux experts onusiens, et à Mbuji-Mayi pour les éléments Fardc impliqués dans les tueries de Mwanza Lomba.

« À ce stade-là, plus rien ne se déroulera sous le sceau du secret. La procédure cessera d'être réquisitoire pour devenir accusatoire et publique », précise le communiqué de l'Auditorat militaire général des Fardc.

Les deux experts de l'ONU, la Suédoise Zaida Catalan et l'Américain Michaël Sharp, et leurs 4 accompagnateurs congolais ont été enlevés le 12 mars 2017 puis tuer par les miliciens Kamuina Nsapu, selon l'Auditorat militaire général des Fardc.

Quant au massacre de Mwanza Lomba, il a été rendu public par des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrant des militaires FARDC en train de tirer à bout portant sur des civils sans armes.