Congo-Kinshasa: Evasion à Makala - Le chef de l'État appelé à sanctionner sur les défaillances observées

Membre du Rassemblement et président de l'Union démocratique africaine originelle, le député national Claudel-André Lubaya estime que l'évasion massive des détenus à la prison de Makala met en évidence, une fois de plus, la défaillance de l'État, de ses institutions, de tout son appareil militaro-sécuritaire ainsi que celle des autorités étatiques particulièrement impliquées dans la gestion de cet important établissement pénitentiaire comme dans celle de nombreux autres installés à travers le pays.

L'opinion nationale a été troublée d'apprendre l'attaque perpétrée à l'aube du mercredi 17 mai de la prison centrale de Makala à Kinshasa, par des hommes armés, présentés par le gouvernement comme des adeptes de la secte Bundu dia Kongo, attaque ayant donné lieu à l'évasion massive des prisonniers et autres détenus préventifs au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.

Ces événements qui surviennent quelques heures seulement après l'investiture controversée d'un nouveau gouvernement et surtout, à l'aube d'un jour mémorable, le 17 mai, prévu pour un défilé militaire, en commémoration de la chute et de la fuite de Mobutu et de l'entrée des troupes de l'AFDL à Kinshasa, suscitent des interrogations pertinentes.

Des interrogations qui demeurent même après le passage à l'hémicycle du Palais du peuple devant la représentation nationale, du ministre d'État en charge de la Justice et Garde des sceaux, Alexis Thambwe Mwamba.

« Qu'ont fait les services de renseignement civils et militaires pour prévenir une attaque de telle envergure et préserver la nation d'un spectacle aussi indigne, aussi pitoyable?

Les auteurs de ce coup étaient-ils aussi puissants et efficaces au point d'échapper, tout au long de la préparation et de l'exécution de leur opération, à la vigilance des services d'intelligence tant civils que militaires?

Au cas où les services auraient été mis au courant de la préparation du coup, qu'ont-ils fait pour le déjouer et empêcher sa réalisation? À défaut, que font-ils réellement comme travail, étant entendu que la prévention reste la première tâche des services de renseignement? »

Et de poursuivre : « Quel est le rôle joué par le directeur de la prison et tous les services du ministère de la justice commis à cet établissement avant et pendant cette attaque?

Comment expliquer la débandade de la police et des forces armées de la République commises à la surveillance et à la sécurité de cette maison carcérale, lesquelles forces n'auraient, semble-t-il, réussi à neutraliser qu'un seul de ces assaillants?

Comment expliquer le retard observé dans la réaction des forces de sécurité venues en appui à celles qui étaient sur le théâtre des événements face à cette attaque qui, visiblement, a duré plusieurs heures et occasionné l'évasion des milliers de prisonniers et détenus préventifs, soit environ la moitié de la population carcérale de cette prison de haute sécurité, la première de la RDC? ».

Ainsi, Lubaya et son parti l'UDA Originelle considèrent que la responsabilité des ministres de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur ainsi que celle de tous les services d'intelligence et de renseignement est formellement engagée.

« Cette situation met en évidence, une fois de plus, la défaillance de l'État, de ses institutions, de tout son appareil militaro-sécuritaire ainsi que celle des autorités étatiques particulièrement impliquées dans la gestion de cet important établissement pénitentiaire comme dans celle de nombreux autres installés à travers le pays », a-t-il déclaré.

C'est avec regret, constate l'élu de Kananga, que depuis le déroulement de cette évasion, le pouvoir en place tergiverse à donner le véritable bilan, à dénoncer les complicités internes et à interpeller les responsables des ministères et services impliqués dans la gestion de ce secteur hautement sensible.

À cet effet, Claudel André Lubaya exige du gouvernement, toute la lumière sur ces événements déplorables afin d'informer et de rassurer la population.

Il invite le président de la République à faire usage de ses prérogatives constitutionnelles pour établir les responsabilités et sanctionner sans tarder, tous les intervenants dans la gestion du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa dont la défaillance flagrante ne peut être éludée dans les événements graves des tueries et évasion massive du 17 mai 2017. « Il en va de l'honneur de toutes les institutions »,a-t-il conclu.