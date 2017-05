La République démocratique du Congo (RDC) ne cesse de se battre pour demeurer visible dans la sous-région. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation, à Kinshasa, du 17 au 19 mai, de la réunion du Comité des gouverneurs des Banques centrales de la Communauté des États d'Afrique australe (SADC).

Les Banques centrales de la Communauté des États d'Afrique australe (SADC) ont intérêt à tout mettre en œuvre pour accroître l'économie de la sous-région.

Dans cette optique, les gouverneurs des Banques centrales de la SADC ont convenu d'échanger les informations, afin de contribuer significativement à l'accroissement de l'économie de la sous-région. Ils ont également décidé de renforcer la coopération entre leurs institutions.

C'était à l'issue de la réunion du Comité des gouverneurs des Banques centrales de la SADC, tenue le 19 mai à Kinshasa. La salle de conférences de l'hôtel Kin Plazza, dans la commune de Gombe, a servi de cadre à l'organisation de cette réunion.

« Considérant les expériences que la plupart de nos pays ont connu entre 2008 et 2009 ainsi qu'entre 2014 et 2016, une évidence s'impose d'elle-même : la SADC doit devenir un véritable marché régional plus intégré, plus productif, plus compétitif et plus résilient aux chocs externes », a déclaré le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, à la clôture de ces assises.

Pour ce faire, a-t-il ajouté, des chaines de valeur doivent émerger au sein de la SADC et doivent être orientés essentiellement sur notre demande intérieure qui, jusque-là, ne contribue qu'à stimuler les capacités de production des autres économies. Selon lui, « cette stratégie schumpétérienne devrait nous prémunir contre l'impact des retournements défavorables des prix des produits de base sur lesquels nous n'avons aucun contrôle ».

Dans la perspective de mieux promouvoir l'économie de la SADC, Deogratias Mutombo estime qu'il est nécessaire de s'assurer d'une meilleure coordination entre différentes banques centrales de la sous-région.

« Nos politiques monétaires, fiscales, budgétaires et sectorielles doivent également être mieux coordonnées, pour en optimiser les résultats. Il nous faudra donc effectuer un bilan d'ensemble, sans complaisance, notamment du cadre de convergence... .que nous avons établi et des résultats obtenus et après nous imposer une démarche à suivre.

Et pourquoi pas une discipline, pour la réalisation des critères de convergence économique », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « ... nous devons, ensemble, réfléchir sur les actions et les réformes appropriées à réaliser afin d'atteindre les principaux objectifs en rapport avec chacune des questions prioritaires ».

Le Comité des gouverneurs des Banques centrales de la SADC a été créé en 1995. Sa création avait obéi à la nécessité d'avoir une structure spécialisée dans la promotion et la réalisation d'une coopération étroite entre les banques centrales en Afrique australe.

Depuis lors, il se réunit deux fois l'an. La présidence permanente de ce comité est assurée par le gouverneur de la Reserve bank de l'Afrique du Sud.

La réunion des gouverneurs est toujours précédée de celle des experts pendant deux jours minimum.

Au cours des assises de Kinshasa, les discussions ont porté sur deux principaux axes. Le premier a pris en charge les questions du CCBG, notamment sur la session de planification stratégique de janvier 2017, les rapports des sous-comités et l'atelier sur la protection et la gestion des devises.

L'autre axe a traité des questions sur le secrétariat de la SADC, l'Association des banques centrales africaines (ABCA), le groupe consultatif régional du conseil de stabilité financière et les rapports d'avancement des projets et initiatives du CCBG.