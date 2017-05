Afrique Centrale: Pacification de la RDC, du Burundi et de la RCA - L'Angola veut aller vite

Luanda, le nouveau shérif veut aller vite, ceux qui au Rwanda, Burundi et en RDC, n'ont pas encore saisi la portée de ce vent qui se lève du pays de l'Oncle Sam devraient sortir de leur torpeur. Comme à l'époque de la Perestroïka, personne ne résistera à l'ouragan qui s'annonce et qui va dans le sens de la volonté conjuguée de réussir l'alternance conformément à la Constitution.

La proximité entre les régimes de Kinshasa et de Luanda n'a pu résister face à la marche de l'histoire. Luanda n'a jamais fait mystère sur sa nouvelle position vis-à-vis des autorités congolaises à qui il reproche le manque de sens de patriotisme et de responsabilité.

Selon une source diplomatique basée à Washington, c'est à la demande expresse de Luanda que cette sorte de « tutelle » a été conçue afin d'éviter que les adversaires du nouveau shérif de la sous-région utilisent des points chauds pour mettre en mal ce nouveau leadership. Kampala et Kigali qui ont hérité du pouvoir de Mobutu dans la région, ne se laisseront pas faire aussi facilement et chercheront à nuire à Luanda. Les dirigeants angolais dont le pays a subi les affres de la guerre civile pendant de longues années savent anticiper. Ils veulent couper l'herbe sous les pieds de ces deux capitales en s'assurant du contrôle sécuritaire de la région. La vraie inquiétude pour Luanda est la situation en RDC qui partage un millier de kilomètres de frontières avec l'Angola.

Ce n'est plus un secret. L'Angola tient désormais les rênes de la sous-région d'Afrique centrale. Le cycle est fini pour Kampala et Kigali qui ont tenu le bâton pendant la période de l'après-Mobutu. Désormais, la période de passation de la main s'annonce à haut risque. Et Luanda tient à mettre les choses au clair avant cette échéance interne. C'est pour cette raison qu'il a été décidé dans un accord militaire bilatéral avec les USA, d'inscrire la situation de sécurité au Burundi, en RCA et principalement en RDC.

L'Angola, puissance militaire et économique régionale, se prépare à une alternance ou une succession politique à la tête du pays. Pour ce faire, Luanda estime qu'« il faut aller vite » afin d'en finir avec la situation chaotique qui sévit au Burundi, en RDC et en RCA.

