Congo-Brazzaville: Lutte contre le chômage - L'association Union encourage la création des entreprises

Au cours de cette rencontre, les conférenciers ont évoqué plusieurs aspects qui freinent l'essor de l'entreprise. Il s'agit, entre autres, du manque d'unité de transformation ; des banques qui ne financent pas assez de projets ; du régime de sûreté de l'Etat qui ne cadre pas avec nos réalités sociales ;de l'inexistence des fonds de garantie des petites et moyennes entreprises et du manque d'aides financières conséquentes aux start-up.

Par ce concept Café Entreprise, cette organisation entend encourager les jeunes au partage d'expérience et à la création d'emplois afin de résorber le chômage. « Le développement de ce concept Café Entreprise permet de réunir les entrepreneurs et les décideurs politiques et économiques pour un échange d'expériences et sensibiliser à la création d'entreprises », a expliqué Jules Afoumboule Bokouango.

