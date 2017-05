Togo: La Banque Mondiale donne sa réponse

Entre autres réalisations du PGICT, la construction des unités de secours des sapeurs pompiers, les plans d'aménagement des aires protégées et de gestion des zones humides, outils par excellence de négociations et de mobilisation de ressources, les renforcements des services hydrométéorologiques.

Une demande du gouvernement avait été adressée à la Banque mondiale dans ce sens, demandant des fonds additionnels. Et ce lundi, la réponse est tombée : « il ne serait pas possible de terminer le processus de préparation de fonds additionnel qui prend environ un an », selon Docteur Koffi HOUNKPE, Représentant de la Représentante Résidente de la Banque mondiale au Togo.

« Le PGICT amorce la courbe de l'achèvement ; il s'agit de relever ce qui a marché, les leçons apprises qui nécessitent la mise à l'échelle en termes de bonnes pratiques », a déclaré lundi le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, André JOHNSON qui poursuit que « les résultats obtenues doivent être capitalisés et portés à échelle ».

