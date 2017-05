Burkina Faso: Des traders se font gruger plus de 3 milliards de F CFA

Cette promesse, à entendre le principal animateur du point de presse, n'a eu aucune portée concrète. «N'arrivant plus à le joindre, encore moins à le rencontrer, nous avons déposé plusieurs plaintes auprès de la Police nationale et de la gendarmerie. Mais, ces différentes tentatives sont restées lettres mortes», a-t-il regretté. Sur la même lancée, M. Neya a déploré la «passivité» des autorités compétentes.

A l'en croire, l'investisseur d'Hebdo 10 était en mesure d'effectuer, via des institutions bancaires de la place, un retrait de son capital d'investissement à partir de la 2e semaine de son investissement. Et ce, pendant 5 mois, soit un intérêt de 100%. Cependant, à partir d'avril 2016, les souscripteurs ont rencontré des difficultés à retirer leurs placements en raison d'une «supposée» maintenance du site aux fins de migrer vers une nouvelle plateforme plus professionnelle. «Depuis lors, les demandes de retrait se voyaient régulièrement annulées. Nous avons donc rencontré à plusieurs reprises le premier responsable de GBF, Mickaël Wenkuni Breba», a indiqué M. Neya.

