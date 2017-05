Sénégal: Soixante-deux villages de la région de Matam renoncent à l'excision

Des juristes, des autorités administratives, des élus locaux, des chefs religieux, des associations de femmes, des journalistes, des directeurs d'école et des professionnels de la santé ont participé à la campagne à l'origine de l'abandon de l'excision et des mariages forcés dans les villages en question, selon Mme Fall.

Elle précise que l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l'Etat du Sénégal, les organisations "Orchid Project" et "Johson and Johson" ont soutenu la campagne menée par Tostan.

"Tournées mensuelles de sensibilisation", "rencontres inter-villageoises", "émissions radiophoniques", "campagnes scolaires" et "tournées de presse" ont permis à Tostan de vaincre l'excision et les mariages précoces, selon Mme Fall.

Hamadi Ounaré (Matam) — Soixante-deux villages de la région de Matam (nord), dont Hamady Ounaré, Orkadiéré, Bokilladji, Ouro Sidi et Ndendory, ont fait lundi "une déclaration publique" d'abandon de l'excision et des mariages forcés, sous l'égide de l'ONG sénégalaise Tostan, a constaté l'APS.

