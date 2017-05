Maroc: Les Sénégalais vivant au Maroc sont calmes et travailleurs

"Certains sont l'objet de beaucoup d'arrestations. Ils travaillent dans des zones touristiques, où la police est (... ) efficace. Ici, on n'accepte pas qu'on harcèle les touristes. Lorsque nos compatriotes sont arrêtés, nous sommes prévenus et ils sont aussitôt libérés", explique Amadou Sow.

"Il y a une troisième catégorie de Sénégalais, ce sont les marchands ambulants, les débrouillards, qui sont très nombreux et ne font rien pour régulariser leur séjour. C'est la catégorie la plus difficile à gérer", ajoute-t-il.

"Il y a des Sénégalais qui ont étudié ici et y sont restés. Ils sont dans tous les secteurs économiques, les médias, la comptabilité, les grandes entreprises, etc. D'autres ont créé des sociétés qui marchent bien. Ceux-là n'ont pas de problèmes, parce qu'ils respectent les lois" en vigueur du pays d'accueil, a-t-il répondu à la question de savoir ce que font ses compatriotes au Maroc.

Les Sénégalais vivant au Maroc cohabitent harmonieusement avec les citoyens de ce pays d'Afrique du Nord et jouissent d'une bonne réputation auprès des autorités marocaines, s'est réjoui l'ambassadeur du Sénégal à Rabat, Amadou Sow, qui qualifie ses compatriotes de "calmes et travailleurs".

