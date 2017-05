Congo-Brazzaville: Religion - La communauté musulmane Ahmadiyya du pays a tenu sa 20ème Jalsa Salana à Kinshasa

Cette activité conduite par le représentant légal de cette communauté en RDC, l'Amir Jama'at Sahib, Chaudhry Naeem Bajui, a été placée sous le signe de l'obéissance. Les lectures et discours faits à cette occasion ont, en plus, été centrés sur la paix et tranquillité.

La Communauté musulmane Ahmadiyya de la RDC (Comaco) a tenu, le 21 mai 2017 au centre culturel le Zoo, sa conférence annuelle pour 2017. La vingtième Jalsa Salana de Kinshasa a été placée sous le signe de l'obéissance.

Devant plusieurs membres de cette communauté et des invités, des discours et autres récitations ont été tenus selon les différents thèmes puisés du livre sacré des musulmans, le Saint Coran. Le représentant légal de cette communauté en RDC, l'Amir Jama'at Sahib, Chaudhry Naeem Bajui, a placé cette conférence sous le signe de l'obéissance. Je vais tirer votre attention, a-t-il dit, sur un sujet important, l'obéissance. L'Amir Jama'at Sahib a défini cette dernière comme la soumission volontaire, avec affection et joie.

Le représentant légal de la Comaco a, en effet, appelé les Ahmadis à l'obéissance aux versets du Saint Coran. « Nous devons obéir à notre Imam, en suivant l'exemple du chameau, qui malgré la distance et la direction, reste soumis à son maître », a dit l'Amir Jama'at Sahib Chaudhry Naeem Bajui. Si vous n'obéissez pas, a-t-il souligné, vous risquez de perdre vos bonnes actions. En dehors de l'obéissance au Calife, votre vie ne sera pas bonne. Pour l'Amir, toutes les bénédictions résident dans l'obéissance. « Votre vie, votre famille, votre travail, vos enfants, etc., sont liés à l'obéissance », a-t-il insisté.

L'Islam égale la paix, la tolérance

Dans son discours de clôture, l'Amir Jama'at Sahib Chaudhry Naeem Bajui a indiqué que l'Islam signifiait la paix, la tolérance. Insistant sur le comportement que recommande l'Islam, le représentant légal de la Comaco a noté que le kamikaze, l'Etat islamique, le Boko Haram, etc. sont des gens qui sont dans l'incompréhension et qui font la confusion dans les enseignements de l'Islam. « Tous ces actes n'ont rien à voir avec l'Islam et les enseignements de l'Islam », a-t-il expliqué.

Les discours faits lors de cette conférence ont notamment tourné autour de la justice et la paix, des droits et devoirs des uns envers les autres, de la paix du cœur, des bonnes œuvres, l'amour de la patrie, les préceptes de l'Islam eu égard à la loyauté et l'amour de sa nation, etc. « La meilleure tranquillité est la paix du cœur », a souligné un des orateurs. À l'en croire, si par les moyens matériels, on ne parvient pas à acquérir la tranquillité, par la bonne relation avec Dieu, on a cette tranquillité. « Les leaders et les puissances du monde ne sont pas capables d'apporter la paix et la tranquillité. Mais, Allah a promis, en ce temps nouveau, la sécurité et la paix », a souligné cet orateur, notant que le Calife appelle à partager le message de la paix et la justice.

Un autre orateur a noté que le pilier de la foi est l'unicité d'Allah. Il faut savoir, a-t-il dit, que Dieu est un et n'a pas de conjointe. Mais, après cette connaissance, il faut la mettre dans les œuvres.