Congo-Brazzaville: Solange Ipolo Koulinka - « Des solutions nécessaires s'imposent pour rehausser le niveau du handball féminin à Pointe-Noire»

Enfin, pour aider le handball féminin de Pointe-Noire à retrouver ses marques, Solange Koulinka sollicite de la Ligue départementale en particulier et la Fédération congolaise de la discipline en général l'organisation des séminaires de renforcement des capacités des entraineurs et arbitres afin de les adapter aux nouvelles règles de la Fédération internationale de handball (IHF).

Parlant de l'arbitrage, Solange Ipolo Koulinka, également ancienne entraineuse de l'équipe nationale du Gabon, a souligné que le niveau des arbitres inquiète aussi. « l'on se demande si l'absence des stages et des séminaires est à l'origine de la baisse du niveau des arbitres. Est-ce-que se sont les arbitres qui font que les enfants n'arrivent plus à persuader ce que s'est que le handball ? Les arbitres ont aussi leur part de responsabilité dans cette contre-performance », a-t-elle matelé.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.