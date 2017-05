Congo-Brazzaville: Le centre de formation NMS Sporting club de Dolisie révèle les talents

Crée en 2013, le centre de formation implanté dans le chef-lieu du département du Niari, fait émerger des joueurs dont certains défendent déjà les couleurs du Congo en équipe nationale U-15.

Le CEG Amar, perché sur les collines du quartier Gaya, abrite le terrain d'entrainement du modeste centre de formation de football NMS Sporting club de Dolisie. « Ici, nous formons les enfants de 10 à 18 ans. L'inscription n'est pas payante. Nous détectons », a précisé l'entraineur principal, André Mananga, nanti d'une d'expérience de plus de vingt ans en matière d'entrainorat, au plan local. Lui qui a joué notamment dans Echos du rail (équipe de Comilog à Mbinda 1974) et entrainé Elec Sport de Dolisie, est fier aujourd'hui d'encadrer les jeunes joueurs comme, Durcel Ntsiba, Maboumou Moukala, Dorval Moundounga qui figurent parmi les six déjà convoqués en équipe nationale U-15 avec quelques matchs officiels dans leur vierge palmarès en tant que Diables rouges de ladite catégorie.

Les jeunes émergent

L'excentré Durcel Ntsiba, l'arrière droit Serge Soussou (défenseur polyvalent), l'arrière gauche Maboumou Moukala sont les trois joueurs du NMS sporting de Dolisie ayant pris part à la coupe de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique centrale (Unifac), de la catégorie des U-15, récemment disputée au Cameroun. Ces joueurs de l'intérieur du pays retenus pour la compétition sur les six convoqués en provenance de Dolisie, se disent fiers d'eux tout en reconnaissant que le plus dur reste à faire car en cas de regain de forme, ils perdront leur place en équipe nationale.

« Défendre les couleurs du Congo, notre pays, n'est pas une mince affaire. Les entraineurs et d'autres responsables sportifs nous ont fait confiance. Nous avons ainsi commencé à marquer nos premiers pas en qualité de Diables rouges. Mais nous devons continuer à travailler perpétuellement, afin d'atteindre le niveau que nous n'avons pas encore atteint à ce jour », a expliqué le défenseur Maboumou Moukala. Les amis du NMS avec lesquels il a commencé sous les couleurs du Congo ont abondé dans le même sens et ne sont pas prêts à lâcher prise dans le travail. Même si un d'eux notamment Serge Soussou, se sentant pousser les ailes pour avoir été convoqué en équipe nationale, plonge dans l'indiscipline selon l'entraineur André Mananga.

Difficultés

Le centre NMS n'est pas aussi développé qu'on peut le croire. Un appartement du domicile de l'entraineur sert de siège. Le terrain que l'Etat a mis à leur disposition est encore vide. Pas de moyens pour le transformer en un modeste stade d'entraînement. Pas de matériel. « Nous n'avons pas assez de moyens pour une soixantaine de joueurs », a indiqué André Mananga. Les cours théoriques se font dans les salles de classes du CEG Amar. « Que les sponsors nous soutiennent », a-t-il dit.

A l'origine

La naissance du centre NMS, il y a quatre ans, est l'initiative d'un ancien joueur congolais qui n'a pas connu une carrière internationale : Roger Ntiri. Il a joué à Nico-nicoyé (Pointe-Noire), AS Cheminots (Dolisie) et Inter club (Brazzaville). « Ma carrière footballistique n'a pas évolué comme je l'avais souhaitée. J'avais donc décidé de donner la possibilité aux jeunes de se faire former afin qu'ils atteignent un niveau plus élevé que le mien au football », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, en dehors, le centre a un club qui, la saison passée, a évolué en première division de la ligue départementale du Niari. L'équipe a occupé l'avant-dernière place et a été reléguée en division inférieure. Cette saison donc, une équipe des U-17 sera engagée en deuxième division une des U-15 pour mieux évaluer les joueurs en formation.

Les joueurs du NMS auxquels la Fédération congolaise de Football a donné l'occasion de faire leurs premiers pas en équipe nationale U-15 sont en train de prouver, encore une fois de plus, qu'à l'intérieur du pays, il y a des talents qui somnolent. Recadrer la politique de détection sur toute l'étendue du territoire national, de formation à la base et de suivi, catégorie après catégorie, permettra d'en déceler d'autres, qui demain feront assurément la fierté du football congolais. « Je parie que ces jeunes iront loin », à en croire André Mananga.