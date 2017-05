Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - L'exploitation du champ Banga-Kayo créera près de mille emplois

Le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Thystère Tchicaya, a signé le 20 mai à Brazzaville, avec le délégué de la société chinoise Wingwah, Liang Ping Xiao, un plan de développement et de décision finale d'investissement du champ pétrolier Banga-Kayo.

L'exploration de ce champ pétrolier représente près de mille emplois directs en création et un taux de récupération de 14% et 50 mille barils par jour sur la production additionnelle de la République ainsi que deux cents millions de barils de réserve. Le gisement Banga-Kayo est en on shore.

« Il y a eu en 2015, sous l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso, un contrat d'exploration qui avait été signé, adopté en conseil de ministres et approuvé par le parlement congolais. Ce permis d'exploration consistait à faire la recherche on-shore sur le champ Banga-Kayo, dans le département du Kouilou. Il s'agit là d'une découverte de plus de deux cents millions de barils sur une durée de vingt-cinq ans et plus de deux milliards de dollars d'investissement pour cette décision finale d'investissement, cela conforte les relations bilatérales sino-congolaises », a expliqué le ministre Jean-Marc Thystère Tchicaya.

Outre la création d'emplois, l'extension du projet inclut également la construction d'infrastructures dont notamment une centrale électrique, une usine de traitement de gaz, une usine de traitement de pétrole brut, une usine de traitement des eaux usées, une pipe de rejet, un pipe-line de collecte et de transfert du pétrole brut et un pipe-line d'huile et de gaz.

« Grâce à ce projet symbolique, on peut dire que cette coopération sino-congolaise est grandissante et les employés seront les bénéficiaires. Pour son développement, on a eu le soutien de nos deux gouvernements. Notre entreprise a le devoir de faire un bon développement de ce projet au bénéfice de la population congolaise et de l'entreprise. Outre le projet Banga-kayo, figurent aussi ceux de développement industriel associés à ce champ pétrolier », a indiqué Liang Ping Xiao.

Rappelons que l'exploitation du gisement dit Banga-Kayo est la toute première au Congo réalisée par une entreprise chinoise. Ce champ est situé dans le sud-est du département de Pointe-Noire, et il est reparti sur plus de 460 puits ainsi que sur plus de 46 plateformes.