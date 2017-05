Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les jeunes mettent en valeur leurs compétences

L'association « Crée ton avenir » que dirige Ghislain Ondelé Kanga a ouvert un espace aux jeunes qui ont des potentialités créatives en vue de promouvoir la culture entrepreneuriale et de les inciter à devenir autonomes dans le domaine des entreprises.

Le président de l'association l'a indiqué le 22 mai, lors d'un entretien accordé aux Dépêches de Brazzaville.

Selon lui, l'espace permet aux initiateurs des projets ; entrepreneurs et investisseurs de promouvoir le secteur privé autour des intérêts collectifs. Il consiste également à aider les créateurs d'emplois et de richesses congolais à travailler en rapprochant leurs compétences.

Ghislain Ondelé Kanga a expliqué que l'association a mis en place cet espace pour déceler et valoriser les compétences entrepreneuriales des jeunes afin de construire un parcours professionnel en conformité à l'éthique qui caractérise les valeurs qui animent tout créateur d'emplois et de richesses.

A travers cette initiative, poursuit-il, les jeunes seront dotés d'un esprit de responsabilité ; de leadership et de solidarité.

Notons que l'association a pour mission de développer un réseau de leaders d'origine congolaise ; d'accroître leur influence et leur intégration dans toutes les sphères d'activité ; de cultiver les habitudes de réseau d'affaires ; de tisser un lien entre les compétences, découvrir les secteurs d'opportunité des métiers ; de créer de Petites et moyennes entreprises (PME), etc.

Elle est dotée de clubs fondés sur la promotion de l'entreprenariat, spécialisés dans l'apprentissage en vue de faire évoluer les compétences par l'échange d'expérience et le transfert à d'autres activités lucratives. « L'association Crée ton avenir compte contribuer à l'insertion professionnelle des Congolais et favoriser la diversité et l'égalité des chances », a déclaré Ghislain Ondelé Kanga.