Congo-Brazzaville: L'opposition réagit vivement aux propos de Sassou-Nguesso sur France 24

Joe Washington Ebina demande lui aussi un dialogue politique inclusif, sous l'égide de la communauté internationale. La principale plateforme d'opposition devrait décider ce mercredi 24 mai si elle participe ou non aux élections locales et législatives de juillet prochain.

Je crois que c'est une erreur grave. C'est une atteinte à toutes ces personnes qui sont meurtries et apeurées. Il faudrait vraiment dire la vérité à la population et trouver des solutions de paix ».

Au Congo-Brazzaville, les adversaires de Denis Sassou Nguesso s'insurgent contre ses propos tenus sur France 24 il y a quelques jours. Le président congolais a nié l'existence d'une quelconque crise post-électorale et politique notamment dans la région du Pool. Il a réfuté l'idée d'une chasse aux sorcières qu'il aurait livrée contre ses opposants et notamment ceux qui s'étaient présentés à l'élection de 2016. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Congo et qualifié le Pasteur Ntumi et ses hommes, toujours recherchés dans le Pool, de terroristes. Une position qui indigne l'opposition.

