Cameroun: Coton Sport - Opération rachat

Le club de Garoua accueille cet après-midi à domicile les Egyptiens d'Al Ahly en ligue des champions, après sa première sortie manquée de Casablanca.

Déjà sous pression après la défaite du premier match contre Wydad de Casablanca (2-0) en phase de poule de la Ligue africaine des champions, Minkréo Birwé veut pourtant considérer la réception du club égyptien d'Al Ahly, comme « un match ordinaire ». Face à la presse dimanche dernier à Garoua, le coach de Coton Sport a surtout voulu afficher la sérénité de son groupe, même s'il ne nie pas l'enjeu du match.

« On va gagner ce match, on doit gagner ce match, parce que nous avons besoin de points pour remplir nos objectifs dans cette compétition », va-t-il marteler, un peu en méthode Coué. Car comme le lui rappelleront quelques hommes des médias, l'histoire des confrontations avec le club égyptien ne plaide pas vraiment en la faveur des Cotonniers. « Le fait de briser le signe indien en cas de victoire, ce ne sera qu'un bonus. Le plus important, c'est de gagner chez nous », répondra Minkréo Birwe, en insistant sur l'important travail opéré par le staff pour préparer cette rencontre.

Mais pour renverser sa « bête noire », Coton Sport va devoir composer avec un effectif diminué. L'équipe de Garoua ne dispose que de 22 joueurs, dont deux sont indisponibles car sélectionnés avec les U23, et un autre avec les Lions cadets, ce qui a obligé au recrutement d'un gardien supplémentaire en urgence. A cela, il faut rajouter des cas de maladie et de blessures. « Nous allons aligner la meilleure équipe possible bien sûr, mais en tenant compte de cette réalité du moment », précisera l'entraîneur, qui pour autant ne considère pas son équipe affaiblie.

Outre l'hyper motivation de ses garçons, le coach compte sur le souffle des supporters de la cuvette de Roumde Adjia, attendus très nombreux, pour apporter au club le supplément d'énergie qui pourrait faire la différence. D'ailleurs, afin de faciliter l'affluence dans les gradins, l'accès aux virages du stade sera gratuit. Du côté d'Al Ahly, les joueurs qui ont rejoint Garoua depuis vendredi soir ont pu bénéficier du complexe sportif de Coton Sport pour dérouler leurs séances d'entraînement, avant d'entrer dans l'arène cet après-midi.