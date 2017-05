Congo-Kinshasa: Assassinat des experts de l'ONU et tueries - Les suspects bientôt devant la justice militaire !

En réaction au tollé général que cette vidéo avait soulevé, Kinshasa avait non seulement qualifié la vidéo de montage grossier mais aussi insisté que les fosses communes dénoncées à cette occasion étaient le fait des miliciens de Kamuina Nsapu, qui tuaient, mutilaient, torturaient et pillaient sans état d'âme. Finalement, l'Auditorat avait ouvert une enquête. Le procès des sept militaires, c'est pour très bientôt.

C'est au mois de mars dernier que le pire est arrivé. Depuis mi-mars, Zaïdan Catalan et Michael Sharp ont débuté des investigations sur terrain au sujet des affrontements sanglants qui avaient lieu entre les FARDC et les éléments dits de Kamuina Nsapu.

La promesse est d'ores et déjà faite par l'Auditorat Général. La rencontre avec la presse a porté aussi sur les exactions attribuées aux Fardc à Mwanza Lomba, au village de Bena Tshikasu. Pour cette dernière question, il a été confié que sept (7) sujets Fardc sont sous mandat d'arrêt provisoire et les procès débutent prochainement.

