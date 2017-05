Angola: Evaluation de la coopération géologique et minière

Le nouveau shérif de l'Afrique centrale intronisé par les Etats-Unis et des pays de la communauté… Plus »

La production diamantifère en Angola est estimée à neuf millions de carats par an, mais elle pourrait s'élever à 13,8 millions de carat par an, dans la période 2017-2022 à base du programme de gouvernance du MPLA présenté récemment à la société.

"Nous avions déjà une proposition de la part de Russie, et nous, nous avons fait une contre proposition, et je crois que dans les tous prochains jours nous parviendrons à la signature des programmes plus concrets lié à la Géologie et aux Mines. Ces actions sont en train d'être développées par Endiama et d'autres, notamment Ferrangol", a-t-il expliqué.

En marge d'une rencontre avec Yuri Trutnev, vice-Premier ministre russe en visite à Luanda, le secrétaire d'Etat a dit avoir discuté avec son interlocuteur des questions liées au renforcement de la coopération géologique et minière, respectant les instruments juridiques signés en 2009, qui conduisent aux accords et aux programmes concrets en cours.

Luanda — L'Angola compte augmenter substantiellement sa production diamantifère dans les prochaines années, fruit de la coopération avec la Russie dans le domaine géologique et minier, a fait savoir lundi à Luanda, le secrétaire d'Etat à la Géologie et aux Mines, Miguel Bondo.

