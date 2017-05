Angola: L'annonce de l'augmentation des emplois au pays a dominé à la une des nouvelles sociales

Luanda — La révélation selon laquelle 886.440 emplois ont été créés durant le quadriennal 2013/2016 faite par le ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Pitra Neto, ont marqué les dépêches sociales de l'Agence Angola Presse( Angop) durant la semaine qui s'est achevée samedi.

Ces données on tété révélée par le gouvernant durant une rencontre sur les "Politiques Actives d'Emplois et Système National de Formation des Professionnels". Le ministre a également éclairci que ces données se référent aux secteurs comme l'énergie et eaux, commerce, transports et géologies. L'autre question qui a été à la une de l'information durant la semaine était le don de 63 millions de dollars que l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a fait à l'Angola pour l'amélioration de la gestion secteurs notamment, la malaria, le VIH/SIDA, planning familiale et formation des cadres locaux. Le suivi de la situation des réfugiés provenant de République Démocratique du Congo(RDC) et leur accueil dans la province angolaise de Lunda Norte a également dominé les nouvelles sociales de l'Angop de la semaine écoulée (...).