Maroc: Le championnat D1 a rendu son verdict - Le KACM atomise l'OCK

Les réalisations des U19 ont été signées Reda Ikarrain (20è), Zakaria Azoud (33è) et Ibrahim Amil (44è). Entre-temps, les Rouge et Blanc avaient réduit le score par le biais de Achraf Samki (41è).

Par ailleurs, les U19 et U17 du FUS de Rabat ont remporté le championnat national de football, en battant respectivement, lors de la finale, le Wydad de Casablanca (3-1) au Complexe Moulay El Hassan et le Hassania d'Agadir (2-0) au Stade 18 Novembre à Khémisset.

Bouchaib Soufiani (23è), Mustapha Ghzaoui, auteur d'un doublé (67è et 90è) et Zakaria Mrani (84è) ont été les auteurs des buts militaires, tandis que l'unique réalisation des Fussistes a été l'œuvre d'Elouadani (72è).

En deuxième période, les représentants de la ville ocre, très motivés, portent le danger à maintes repises dans la surface de réparation khouribguie. A la 58', Amimi inscrit un autre but non validé par l'arbitre. Mais ce n'était que partie remise, puisque les hommes de Mariana bénéficient d'un autre penalty. A la transformation El Fkih qui d'une frappe sèche, donne le coup de grâce à l'OCK.

On s'attendait alors à une réaction de l'Olympique, mais en vain et c'est le KACM qui domine totalement son adversaire. Les Phosphatiers se contentent de se regrouper en défense tout en procédant à quelques contre-attaques sans danger.

Pour ce qui est de la rencontre, les Marrakchis prennent les commandes dès le coup d'envoi et pressent la défense des locaux.Ainsi, à la 18', les visiteurs obtiennent un penalty transformé par El Fkih. Sept minutes plus tard, Nassik double la mise pour les siens.

