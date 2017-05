Maroc: Eqdom fixe son dividende brut à 85 DH/action

Au titre de l'exercice 2016, la société Eqdom a décidé la mise en distribution d'un dividende ordinaire de 60 dirhams par action auquel s'ajoutera un dividende exceptionnel de 25 dirhams par action, soit un dividende brut global de 85 dirhams par action, a annoncé, récemment l'établissement de crédit.

L'Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires a décidé la distribution d'un dividende brut global de 85 dirhams par action, au titre de l'exercice écoulé, payable à partir du 15 juin 2017 auprès de la Société Générale Maroc, souligne Eqdom dans un communiqué post AGO.

Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'administration et les rapports des commissaires aux comptes, rapporte la MAP, l'Assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2016 et adopté, à l'unanimité, toutes les résolutions qui lui ont été soumises, précise Eqdom dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2016 comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, l'état des flux de trésorerie et l'état des informations complémentaires (ETIC) certifiés par les commissaires aux comptes et publiés préalablement à l'AGO, n'ont subi aucune modification, relève la même source.

Le rapport général des commissaires aux comptes a été publié lors de l'avis de convocation à l'AGO, a-t-elle ajouté. Pénalisée par un contrôle fiscal, la société Eqdom a affiché en 2016 un résultat net en repli de 6,5% à 146,6 millions de dirhams (MDH).

Ce résultat pâtit de la hausse de 5,1% des dotations nettes aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance à 111,1 MDH et d'un résultat non courant de -103 MDH, intégrant la charge liée au dénouement du contrôle fiscal.

Au volet des perspectives, Eqdom devrait poursuivre en 2017 le renforcement de son dynamisme commercial et de son efficacité opérationnelle en capitalisant sur le développement de ses activités stratégiques.