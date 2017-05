Bénin: Lehady Soglo exclu du parti de la Renaissance

Il y a des dissidents télécommandés. Il n'y a pas si longtemps, le président de la république a subi un revers cuisant dans sa volonté de modifier la loi fondamentale de notre pays. On veut me faire payer la prise de position de la doyenne d'âge Roselyne Vieyra Soglo qui a carrément dit non ».

« La RB n'est plus que l'ombre d'elle-même. A chaque élection, nous perdons des plumes et il faut réagir », expliquent les membres du bureau politique qui ont exclu Lehady Soglo.

C'est la crise au sein de la RB, la Renaissance du Bénin, le parti de l'ancien chef d'Etat Nicéphore Soglo. Son fils, Lehady Soglo, l'actuel maire de Cotonou et président de la RB a été exclu dimanche 21 mai par le bureau politique et depuis, la polémique va bon train.

