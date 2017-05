Ile Maurice: Accord entre Huawei et l'UoM - Dix étudiants se rendent en Chine le 27 mai

Huawei et l'université de Maurice ont signé un accord de principe ce lundi 22 mai 2017 à Réduit. Cet accord permettra à dix jeunes de se rendre en Chine pour parfaire leurs connaissances.

Les dix bénéficiaires sont des étudiants en ingénierie de l'université de Maurice qui ont rejoint le stage Seeds for the Future de Huawei. Ils s'envoleront pour la Chine le 27 mai pour un voyage alliant la culture - notamment la visite de Beijing - à l'apprentissage de technologies. Ils visiteront le centre de recherche et développement de Huawei à Shenzhen.

Huawei Authorized Information and Network Academy

Lors de la cérémonie de signature, Huawei a annoncé le lancement du premier programme Huawei Authorized Information and Network Academy en présence de la ministre de l'Éducation et des ressources humaines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Leela Devi Dookun-Luchoomun, du ministre des Technologies de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, et de l'ambassadeur de Chine, Li Li.

Le ministre Yogida Sawmynaden a salué l'initiative de Huawei. Il a rappelé les efforts consentis par son ministère pour l'innovation. Leela Devi Dookun-Luchoomun de son côté, a souligné l'importance de ce programme. «Il va permettre de réduire l'écart entre les cours et les attentes du marché de l'emploi. Cela sera bénéfique à l'étudiant et au secteur», a affirmé la ministre de l'Education.

Le Huawei Authorized Information and Network Academy sera basé au Centre for Information Technology and Systems lab (CITS) de l'université de Maurice. Le CITS deviendra une académie HUAWEI et dispensera des cours HUAWEI à environ 60 participants par an.