Burkina Faso: Koglwéogo, un mal nécessaire?

Même si un communiqué officiel du gouvernement avait déjà annoncé l'interdiction des activités des Koglwéogo dans les provinces du Sanguié et du Boulkiemdé, après que des affrontements, déclenchés le 18 mai dernier, aient opposé les populations de Tialgho aux milices d'autodéfense koglwéogo, le Burkina continue de retenir son souffle, attendant que des mesures plus radicales soient prises sur cette question qui divise la République depuis quelques années maintenant.

En réaffirmant ce lundi que «force doit rester à la loi», et en indiquant que «des enquêtes iront jusqu'au bout pour que les responsabilités soient situées», Roch Marc Christian Kaboré semble avoir pris la mesure d'une situation des plus explosives, qu'il est urgent de désamorcer. Au surplus, pour le chef de l'Etat, «des mesures définitives» devraient être prises «pour éviter de telles situations à l'avenir». Si l'on s'autorise à lire cette promesse présidentielle entre les lignes, on peut alors espérer que la problématique de l'existence de ce «corps spécial», sera disséquée très prochainement par le gouvernement, à la lumière des actions, positives et négatives, attribuées aux koglwéogo.

Ira-t-on alors vers une interdiction générale, une dissolution pure et simple de ces milices ainsi que le réclament à cor et à cri aussi bien des populations que des organisations de la société civile? Difficile d'être péremptoire à ce sujet pour l'instant, la question restant un tant soit peu sensible au «pays des Hommes intègres».

En attendant de voir dans quel sens le gouvernement instruira au final ce dossier brûlant de la République, on peut raisonnablement témoigner que, malheureusement, les koglwéogo se sont plus illustrés, jusque-là, par des dérapages -- aussi bien incontrôlées par eux-mêmes qu'incontrôlables par l'Etat --, que par des actions qui feraient bondir l'applaudimètre de la paix. On cite ainsi pêle-mêle, à titre illustratif, «le meurtre d'un jeune homme de 26 ans, accusé de vol de poulet à Tansarga, dans la province de la Tapoa; la montée du péril communautaire à l'Ouest, notamment à Makognandougou; des sévices corporels, homicides, rackets, atteintes à la cohésion sociale, etc.» (Quotidien Le Pays, rubrique Droit dans les yeux, 10 janvier 2017).

Les récentes tensions de Tialgho -- qui ont fait au moins cinq morts -- apparaissent donc comme la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et cette énième sortie punitive de groupes censés lutter contre l'insécurité et le banditisme passe vraiment très mal! Plutôt que de travailler en bonne intelligence avec les populations, qui auraient alors pu être leurs meilleures alliées, ces groupes d'autodéfense semblent avoir définitivement choisi un code de conduite et de règlement des «problèmes» qui s'écarte des exigences de l'Etat de droit.

On se rappelle en effet que les syndicats des magistrats avaient vigoureusement tiré la sonnette d'alarme en 2016, dénonçant les «prouesses» de ces groupes d'autodéfense «fondées sur la négation répétée et continue des libertés et des droits fondamentaux». C'est un véritable revers pour l'image de ce pays qui sort timidement d'une période sociopolitique délicate sanctionnée par des élections -- présidentielles et législatives -- réussies, fondatrices d'une nouvelle ère de gouvernance vertueuse, démocratique et participative.

On en est encore loin aujourd'hui, mais la semonce des magistrats sonne toujours comme une vive alerte que l'on aurait tort de passer par pertes et profits. «Si pour des considérations électoralistes ou pour un besoin de populisme, le pouvoir politique devrait manquer de s'assumer dans cette exigence de démantèlement de ces structures, les magistrats en prendront acte et leur transféreront la gestion entière du contentieux pendant et à venir devant les juridictions», avaient menacé les magistrats.

Assurément, il y a lieu aujourd'hui de questionner, sans complaisance aucune, le contexte de l'émergence de ces groupes d'autodéfense qui, est-il besoin de le rappeler, «se sont montrés particulièrement utiles» dans ces moments incertains où... «le Burkina était confronté à cette épineuse question d'insécurité» (Editorial Fasozine N°62, Mars-Avril 2016: Les koglwéogo dans la République). Entre les attentats terroristes perlés, l'attaque de la poudrière de Yimdi et les incendies qui ravageaient subitement nos marchés, l'urgence s'étaient alors imposée de... «mettre tout le monde à contribution pour traquer les djihadistes et autres individus sans foi ni loi dans leurs derniers retranchements». D'où la décision des autorités, avait conclu Fasozine, de «tenir compte des gardiens de la brousse dans le dispositif sécuritaire d'ensemble, aux côtés de comités de vigilance et de la police de proximité».

L'équation gouvernementale, euh... l'équation qui se pose aujourd'hui à la République est donc à la fois simple et complexe. Extrêmement complexe à vrai dire. Elle s'énonce à travers ces propos de Simon Compaoré, alors ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure, dans une interview qu'il a accordée au magazine Fasozine, en mars 2016: «Nous mesurons et partageons les inquiétudes de ceux qui estiment que les koglwéogo n'ont pas leur place dans un Etat de droit, surtout au regard des dérives de certains qui, non seulement portent atteinte aux droits humains notamment à travers des séquestrations et sévices corporels avec parfois mort d'homme, mais aussi certaines pratiques qui défient et empiètent sur les prérogatives régaliennes de l'Etat, telles que les jugements et les perceptions d'amendes opérées par certains groupes d'autodéfense. Mais au-delà de ces pratiques illégales qu'il faut contenir et endiguer rapidement, il faut reconnaître que ces groupes d'autodéfense contribuent quelque part au recul de l'insécurité, surtout dans nos zones rurales.»

La rage des populations vient certainement aussi de ce qu'elles attendent malheureusement en vain, depuis, que l'Etat tienne sa promesse de... «contenir et endiguer rapidement» ces dérives insupportables et inadmissibles. Mais peut-on jamais les contenir? Les endiguer? Les mesures définitives annoncées par le président du Faso sauront-elles apporter du baume au cœur de tous pour un vivre-ensemble paisible et solidaire? Mystère et boule de koglwéogo!