Congo-Kinshasa: Massacres dans le Kasaï - Un enregistrement qui laisse sans voix

C'est dire si le Congolais attendent avec impatience de savoir ce que le député pourra bien dire pour sa défense au cours de la conférence de presse qu'il devrait donner dans le courant de la journée. Quand on sait que l'intéressé devait répliquer depuis hier et qu'il s'était rendu injoignable, on se demande si ce rendez-vous là sera respecté.

Peut-être faut-il tendre l'oreille du côté des Renseignements, puisqu'il s'agit, en effet, d'écoutes téléphoniques réalisées par les services congolais et donc censées rester couvertes du sceau de la confidentialité. De là, comment ont-ils pu se retrouver en accès libre et pour ainsi dire dans la rue ?

Le New York times, il est vrai, avait révélé l'existence de cet enregistrement que contenait l'ordinateur de Zaida Catalan, l'experte de l'ONU tuée courant mars avec son collègue Michael Sharp alors qu'ils enquêtaient sur des exactions et des atteintes graves aux droits de l'homme commises dans le Kasaï. Ce sont d'ailleurs ces investigations qui scelleront leur sort.

Il s'agit d'une bande sonore qui contient deux échanges téléphoniques dans lesquels on entend une discussion présumée entre Clément Kanku et un tout aussi présumé milicien Kamuina Nsapu du Kasaï qui informe son interlocuteur d'une attaque en cours.

Qui a bien pu balancer sur les réseaux sociaux ce document sonore, et à quelles fins ? Depuis hier en tout cas, la RDC s'émeut d'une nouvelle affaire d'enregistrement, audio cette fois-ci, objets de mille et une questions?

