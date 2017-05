Madagascar: Election présidentielle - L'opposition à la recherche d'un candidat

L'opposition agit en ordre dispersé. Pourtant, l'élection présidentielle approche à grands pas. On se demande si elle arrivera à être au même diapason en fin de compte. Ce qui est peu probable.

A l'approche de l'élection présidentielle, l'opposition a du mal à unir ses forces et encore du moins à présenter un candidat. Autrement dit, elle est à la recherche d'un candidat. Pourtant, ce n'est pas les postulants qui manquent. Mais le problème qui se pose, l'opposition arrivera-t-elle à présenter un candidat unique ? A un certain moment elle semble unie, mais par la suite, elle est divisée. Pour sa part, Lalatiana Ravololomanana n'a cessé de rappeler l'importance d'une opposition forte et évidemment unie. La Dame de fer s'est notamment référée à la Charte de l'opposition, dont elle est l'auteur. Mais, il y a aussi ceux qui revendiquent le poste de 7e vice-président à l'Assemblée nationale, c'est le cas notamment de Hajo Andrianainarivelo. Avec son parti le « Malagasy Miara Miainga » (MMM), il a l'intention d'endosser le statut de chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Un souhait qui semble s'estomper. Notons que le parti TIM vient tout récemment de se ranger également du côté de l'opposition.

Réunions en salle. Par ailleurs, la situation de l'opposition reste hypothétique dans la mesure où elle n'arrive pas à émettre ses points de vue. En effet, elle n'a plus le droit de manifester sur les voies publiques. La dernière en date est notamment la commémoration du 45e anniversaire du 13 mai 72. Toujours est-il que les partisans des opposants au régime ont dû tout simplement se contenter de déposer des gerbes et aucun discours. En outre, ils ne sont autorisés qu'à tenir des réunions en salle, avec toutes les formalités que cela suppose. Au vu de toutes ces dispositions prises par les tenants du pouvoir, on a l'impression que ces derniers sont en train de museler l'opposition? Pourtant, comme c'est déjà dit auparavant cette dernière n'arrive pas à former un bloc face au régime.