Afrique du Nord: Coupe CAF - Le MC Alger, objectif victoire face à Sfax

Le match MCA - CSS sera dirigé par l'arbitre égyptien Mahmoud Zakaria, qui sera assisté de ses compatriotes Ahmed Hossameddine et Ahmed Tawfik Taleb. L'autre rencontre du groupe B de la Coupe CAF mettra aux prises Mbabane Swallows (SWZ) et Platinum Stars (RSA). Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

« La tâche s'annonce difficile, face à un adversaire d'envergure, mais notre motivation est grande » a indiqué l'entraîneur Kamel Mouassa dans des propos relayés par l'APS, assurant que « le MCA va essayer de profiter au maximum de l'avantage du terrain et du soutien du public pour gagner ». Ce qui lui permettra de prendre la tête du groupe et « de franchir ainsi un grand pas vers la qualification » en quarts de finale.

