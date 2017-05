La Côte d'Ivoire s'est engagée à être un pays actif dans la lutte contre le phénomène de l'immigration irrégulière. A cet effet, elle a adopté une approche multisectorielle à la hauteur de la gravité de la question.

Telle est la substance du message livré, hier à l'hôtel Ivoire de Cocody, lors du deuxième forum de la diaspora, par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ayant pour thème : « Diaspora ivoirienne, 32è région de Côte d'Ivoire. Quelles réponses africaines au phénomène de l'immigration irrégulière », le présent forum a été l'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler les efforts consentis par l'administration afin d'apporter une réponse au fléau. A en croire Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire, terre d'immigration, est devenue une terre de transit et de départ pour l'immigration irrégulière. Et le gouvernement, dit-il, est pleinement conscient des enjeux importants liés à la lutte contre l'immigration clandestine.

Pour achever le vivier des candidats à l'aventure clandestine, le pays, confie-t-il, a commencé à apporter ses propres réponses en œuvrant sur le tableau de l'employabilité des jeunes. « Le président de la République a créé un ministère en charge de l'emploi des jeunes, une agence dédiée à l'emploi des jeunes et récemment un office pour le service civique national. Il faut ajouter à cela, les nombreuses campagnes de sensibilisation et de prévention à l'endroit des jeunes », a relevé le Premier ministre. En outre, le gouvernement a pris des dispositions dans le cadre extrême pour le rapatriement volontaire de ses concitoyens.

A ce jour, confie Gon Coulibaly, ce sont environ 1200 Ivoiriens qui ont été rapatriés, notamment de la Libye, du Ghana et du Gabon. Par ailleurs, il a été adopté une série de mesures pour renforcer l'arsenal juridique. Il s'agit, détaille-t-il, d'un projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite des migrants, d'un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole de lutte contre la criminalité frontalière et un projet de décret fixant la création du comité de lutte contre la traite des personnes.

Toutefois, a souligné le patron de la Primature, la lutte ne peut être efficace que dans un cadre global et collectif. Enfin, il a évoqué les réalisations du chef de l'Etat pour valoriser le riche potentiel humain, technique, financier et culturel de la diaspora. Non sans indiquer que des dispositions ont été prises pour faciliter leur retour et insertion dans le tissu économique ivoirien. Selon lui, chacun des 1 240 000 compatriotes à l'extérieur compte. « Tous nos compatriotes sont comme tous les autres Ivoiriens, une préoccupation forte pour le gouvernement et le chef de l'Etat. Notre devoir est de créer les conditions pour l'épanouissement de cette diaspora ».

Pour sa part, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ally Coulibaly, les Ivoiriens établis à l'extérieur sont un atout irremplaçable et un levier de développement de la Côte d'Ivoire. Parlant d'immigration irrégulière, Ally Coulibaly a noté que la Côte d'Ivoire accueille, sur 23 millions d'habitants, 25% de ressortissants des pays de la sous-région. Avant de reconnaitre qu'elle est devenue une terre d'émigration naissante avec plus d'un million d'Ivoiriens à l'étranger. « Il n'est plus un seul endroit dans le monde sans ivoirien », précise-t-il. Selon lui, la problématique doit être analysée dans une perspective géopolitique par un dialogue à l'échelle internationale. La 2è édition du forum de la diaspora prendra fin aujourd'hui.