Madagascar: Palais des Sports - Le FJKM célèbre les 20 ans de bons services de ses diacres

Un grand moment de louange fraternel. C'est ainsi que s'est illustré l'événement qui a réuni les fidèles de l'Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) durant la journée du 20 mai au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'association des diacres et presbytères du FJKM, ils étaient de nombreux croyants à s'être retrouvés pour célébrer le temps de ce rendez-vous spirituel et convivial. Tel un vibrant hommage à la foi dans toute sa splendeur, le comité d'organisation de cette célébration au sein du FJKM a tenu à honorer les diacres et anciens pour leurs 20 ans de services au sein de l'église. Ils étaient ainsi une bonne vingtaine de membres de l'association des diacres et anciens du synode régional d'Antananarivo Ouest à avoir chacun reçu une distinction honorifique à l'occasion.

Vers 9h, une grande messe ouvrira ainsi les festivités, suivies dans la joie et l'allégresse la célébration de deux décennies de promotion des valeurs du FJKM. De même, l'Institut supérieur de géologie de l'ingénieur et de l'environnement (ISGIE) sis à Bel'Air Ampandrana s'est aussi exposé à travers ses activités. Vers 13h, un concert évangélique avec à l'affiche la chorale Ampifitia qui a envahi la scène. Interprétant ses compositions comme « Soa Jesoa fa teo ianao » et « Eny!», elle a transcendé le public. Le groupe Laurent Rakotomamonjy qu'on ne présente plus, a interprété ses célèbres compositions comme « Tompo ô ! Ekeko tsotr'izao ». De même, les groupes Orima et Tomima d'Ambatolampy Antehiroka, ainsi que la chorale Mitory Fiadanana d'Amboasarikely se sont aussi plu à se découvrir sur la scène du Palais des Sports et de la Culture.

Une célébration qui coïncide également cette année avec le jubilé du FJKM, ainsi que les 200 ans de l'arrivée du protestantisme à Madagascar et qui s'accompagnera au courant de l'année d'autres événements.