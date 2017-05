Madagascar: Mampiray Tour 2017 - Une course pour valoriser les tireurs de pousse-pousse

La préparation de la première édition de la course de pousse-pousse « Mampiray tour 2017 » est actuellement en phase finale. Initiée par l'association « Mampiray » et réalisée par l'artiste célèbre Rajery Valiha et leurs partenaires, elle se déroulera dans la Ville d'Eaux au début du mois de juin.

Après les tireurs de pousse-pousse d'Ambatolampy et d'Ambositra, ce sera donc au tour de ceux d'Antsirabe de démontrer leur force et leur union durant cette compétition. Celle-ci se jouera en duo, chacun prenant tour à tour la place du passager et du tireur.

« Outre la promotion du sport et de la culture, l'évènement servira à valoriser le métier qui est intégré dans la vie quotidienne des Antsirabéens et des habitants d'autres villes qui ont le pousse-pousse comme moyen de transport privilégié», explique Rajery. C'est pourquoi, après Antsirabe, l'organisation de la course aura lieu à Mahajanga, Moramanga, Toamasina...