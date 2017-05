Plus d'un an après l'ouverture de son seul bureau en Afrique subsaharienne francophone à Abidjan (Côte d'Ivoire), General Electric (GE) annonce encore de nouveaux investissements.

Présent à Abidjan, Stephen Bolze plus connu sous le nom de Steve Bolze, le Président Directeur Général de GE Power a informé de l'ouverture prochaine d'un centre de monitoring à Abidjan. Un centre de contrôle et diagnostic (Centre de M & D) qui fournira des données numériques et des services d'analyse pour améliorer les performances des équipements de GE en Côte d'Ivoire, et pour couvrir la zone Afrique subsaharienne. «Nous avons annoncé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ouverture d'un centre de monitoring ici en Côte d'Ivoire qui va couvrir essentiellement l'Afrique subsaharienne», a confié, lundi, Steve Bolze, au sortir d'une audience avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly à son cabinet au Plateau. Le centre, qui sera basé à Abidjan, sera dirigé par des techniciens ivoiriens conformément à l'engagement du géant américain d'investir dans le développement des capacités et compétences locales.

A travers la rencontre avec le chef du gouvernement ivoirien, le groupe électrique réaffirme ainsi son engagement à poursuivre et à fortifier la coopération avec la Côte d'Ivoire, à soutenir les ambitions du gouvernement et les priorités nationales. Car a avancé Steve Bolze, «La Côte d'Ivoire est une bonne place pour investir, c'est un bon pays, un marché attrayant et adapté pour nos investissements. Dans ce nouveau monde porté sur la numérisation industrielle, GE est la première entreprise à proposer des solutions numériques en Côte d'Ivoire pour aider les centrales à anticiper la survenue des problèmes liés aux systèmes électriques, ce qui a pour effet de renforcer les performances des centrales et d'assurer une alimentation électrique continue en Côte d'Ivoire».

Présent en Côte d'Ivoire avec une filiale de plus de 50 employés locaux recrutés en moins de trois ans, GE projette de nouveaux recrutements et procèdera à la formation des techniciens pour s'assurer qu'ils ont les qualifications et compétences requises pour gérer ce centre, le premier du genre en Afrique subsaharienne. En plus, a révélé le patron de GE Power, «aujourd'hui, le logiciel GE suit plus de 100 installations de production d'électricité dans la région». La Côte d'Ivoire étant donc une terre propice aux investissements, GE entend profiter pleinement. Avec une présence évaluée à 74% de ses équipements dans la génération d'énergie, le groupe travaille, aujourd'hui, sur des projets de l'ordre de 1.4 gigawatt que «nous voulons conclure avant la fin de 2020».

Reçu en audience en mars 2016 par le président de la République Alassane Ouattara en marge de l'ouverture officielle du seul bureau en Afrique subsaharienne francophone, le PDG du groupe électrique avait annoncé de gros investissements en Côte d'Ivoire. Et le centre de monitoring entre dans le cadre des gros ouvrages du géant américain qui intervient déjà dans la fourniture de turbines de plusieurs centrales déjà existantes en Côte d'Ivoire. Et pour son implantation dans le pays, le groupe envisage d'investir dans le domaine de la santé (imagerie médicale) et le transport ferroviaire.