Congo-Kinshasa: Rapt à Lingwala - Où serait passé Pascal Kabangu Shambuyi ?

En définitive, les fils, filles et locataires de M. Pascal Kabangu Shambuyi lancent, à haute voix, un avis de recherche pour que leur soit ramené sain et sauf, leur père et bailleur, avec les six hommes kidnappés, de concert avec lui.

En plus, les filles de Pascal Kabangu ajoutent que ces ravisseurs les ont vidés de leurs oseilles. «Ils nous ont pris tout l'argent qu'on avait. Ils ont pillé nos téléphones portables et tous les ordinateurs PC de la maison », lâche une des filles présentes au moment du rapt.

«Nous étions tranquilles dans la maison, la nuit du 21 mai, lorsque, soudain, ont apparu des hommes armés dans la parcelle. Ils ont cherché à savoir si la cellule de Lingwala de l'Udps se réunissait ici. Effrayé, mon mari a répondu non et ils l'ont enlevé... ».

Elle est l'une des sérieuses difficultés à laquelle les congolais, quel que soit leur coin, sont confrontés. Dans la nuit du 21 au 22 mai, une bande d'hommes en uniforme non autrement identifiés, professionnels du kidnapping, se sont incrustés au numéro 206, de l'avenue Kikwit, une des avenues avoisinant la chaîne de Télévision nationale (RTNC), dans la commune de Lingwala. Selon des témoins de cette intrusion, ces hommes ont emmené avec eux, sept personnes dont deux locataires et le bailleur M. Pascal Kabangu Shambuyi.

