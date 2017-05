Congo-Kinshasa: Honneur à Z'Ahidi Arthur Ngoma - Tshibala - Les Forces du futur & alliés réclament !

Dans son message, Solange Ngoma Akupendae, la Vice-Ministre honoraire de l'économie nationale et Présidente nationale des Forces du futur et Présidente nationale de la plateforme Camp de la patrie, le parti politique «Forces du futur » et alliés/ camp de la patrie Label du Feu Z'Ahidi fait, en somme, appel à la conscience, au patriotisme et à la responsabilité des acteurs politiques et sociaux.

Bien plus, ils ont réitéré leur confiance envers le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, pour les efforts fournis en vue du maintien de la paix et de la résolution pacifique des problèmes politiques à travers l'organisation des différents dialogues.

Ils déplorent l'absence flagrante de la famille politique et stratégique de Feu Z'Ahidi Arthur Ngoma. Selon eux, en effet, son apport dans la mise en place des actuelles institutions de transition dont le gouvernement d'union nationale a été très conséquent jusqu'à payer de sa vie, au travers des travaux du dialogue du 18 octobre 2016. En dehors de cela, ils demandent aux forces politiques vives et sociales ainsi qu'au peuple congolais de soutenir le présent gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, qui a pour missions essentielles, l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes, l'amélioration du social des congolais, pour ne citer que celles-là. Aussi, demandent-ils au peuple congolais de ne pas se laisser distraire. Car, ont-ils soutenu, cela n'amènera à rien.

